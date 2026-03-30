У помешканні жінки знайшли листи до Путіна

У Києві затримали чиновницю міністерства культури України, яка виправдовувала російську агресію та поширювала пропаганду серед колег. Жінка схвально цитувала Путіна та називала вторгнення до України законним, повідомили 30 березня у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, начальниця одного з відділів Мінкульту у своїх розмовах з колегами та знайомими виправдовувала дії Росії. У пресслужбі СБУ уточнили, що посадовиця розповсюджувала російську пропаганду та дезінформацію щодо ситуації на фронті, схвалювала дії Владіміра Путіна та називала законними російські обстріли критичної інфраструктури.

«Зокрема, жінка у своїх розмовах стверджувала, що Україна сама спровокувала війну, сама провокує удари по енергетичних об’єктах. Також посадовиця розмірковувала куди росіянам краще вдарити своєю ракетою, та ще й не однією. Все це жінка говорила, мешкаючи у Києві та щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій РФ», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Під час обшуків у помешканні чиновниці правоохоронці виявили листи до Путіна та інших людей від імені сина жінки. У них він просить допомогти йому виїхати з України, оскільки він «бачить своє майбутнє в Росії та не хоче жити серед нацистів». Також у посадовиці вилучили чотири смартфони, два ноутбуки та інші матеріали з доказами.

Чиновниці Мінкульту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії Росії проти України та глорифікація її учасників). Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У пресслужбі Мінкульту прокоментували затримання чиновниці та наголосили, що засуджують будь-які прояви підтримки держави-агресора.

«Інформація, оприлюднена Службою безпеки України, стосується окремої посадової особи та не відображає позицію міністерства. Міністерство повністю сприяє правоохоронним органам у розслідуванні та надає всю необхідну інформацію. Наголошуємо: будь-які прояви виправдовування чи підтримки агресії російської федерації є неприпустимими та матимуть відповідні наслідки», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Там зазначили, що регулярно проводять службові перевірки, які водночас не можуть охоплювати особисту комунікацію поза межами службової діяльності. У Мінкульті додали, що ініціювали посилення контролю за дотриманням стандартів державної служби, а також анонсували впровадження додаткових інструментів моніторингу ризиків.