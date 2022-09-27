В Україні почали діяти зміни до правил перетину державного кордону на час воєнного стану. Відтепер чоловіки призовного віку, які супроводжують людей з інвалідністю, можуть виїжджати з країни необмежену кількість разів, повідомила у вівторок, 27 вересня, Державна прикордонна служба Державна прикордонна служба.

Згідно з новими правилами, чоловікам у віці від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, дозволили перетинати кордон необмежену кількість разів, тоді як раніше дозволялося лише 1 раз на час дії воєнного стану. Також чоловіки можуть виїхати до вищезазначених осіб за кордон, якщо ті перебувають на консульському обліку.

Водночас прикордонники наголосили, що громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

Аби уникнути відмови у пропуску, прикордоники рекомендують заздалегідь ознайомитися з вимогами правил перетинання кордону та мати при собі усі необхідні документи, адже, за їхніми словами, для різних категорій осіб визначені різні документи, які підтверджують ступені спорідненості чи факти здійснення догляду.