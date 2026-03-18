Багато власників помічають, що кіт панічно реагує на пилосос. Така поведінка є цілком природною і пов’язана з особливостями сприйняття світу цими тваринами – насамперед їхнім чутливим слухом. Ecovacs розповідає, чому ж кіт так боїться гучних звуків побутової техніки.

Чому коти бояться пилососа?

Гучний шум. Звичайні пилососи, як правило, шумні. І рівень шуму, який вони створюють, становить від 70 до 80 дБ. А коти мають найширший діапазон чутності серед ссавців (48 Гц – 85 кГц для звуків інтенсивністю 70 дБ), а це означає, що вони можуть сприймати ультразвукові частоти, які зазвичай не чутні для людей. Великі розміри. Більшість пилососів більші за котів, тому вони можуть сприймати прилад як загрозу і тікати. Коти також мають нижчу лінію зору, ніж люди, тому з їхньої точки зору прилад може здаватися більш загрозливим. Непередбачувані рухи. Коти не розуміють, що їхні господарі керують пилососом, тому швидкі рухи приладу здаються їм хаотичними й створюють відчуття, ніби їх переслідують по всьому будинку. Відсутність звички. Деякі коти можуть поводитися більш нервово в присутності пилососа, якщо вони ніколи з ним не стикалися. Коти, які перебувають поруч з цим приладом під час періоду соціалізації у віці 2-7 тижнів, рідше бояться їх, ніж дорослі коти, які раніше ніколи не стикалися з ними. Негативний досвід. Ваш кіт може бути нервовим у присутності пилососа, якщо у нього був неприємний досвід з ним у минулому.

Як допомогти коту розслабитися в присутності пилососа?

Щоб ваш кіт перестав нервувати поруч з пилососом, потрібно почати з поступового звикання. Спочатку поставте прилад у відкритому місці, де ваш кіт може його легко побачити, але не там, де він їсть або спить. Таким чином, ваш кіт почуватиметься вільно, досліджуючи прилад.

Також не забувайте нагороджувати кота ласощами, якщо він підходить до пилососа і нюхає його або поводиться спокійно, коли пилосос прибирає.Спробуйте пограти зі своїм котом або дати йому іграшку безпосередньо перед початком прибирання.

Окрім цього, забезпечте коту місця для переховування в тих зонах, де ви пилососите, щоб він міг сховатися, коли ви прибираєте в домі.

Якщо ви використовуєте звичайний пилосос, не вмикайте його поблизу сплячого кота, щоб не налякати його. Краще вмикати його, коли він прокинувся або перебуває в іншій частині будинку.