Це може вас здивувати, але деякі коти обожнюють запах хлорки

Іноді під час прибирання ванної кімнати, ви можете помітити, як ваш улюбленець зацікавлено принюхується. Це може вас здивувати, але деякі коти обожнюють запах хлорки: їхні зіниці можуть розширюватися, творини починають муркотіти та навіть качатися по підлозі. Ukr.Media розповідає, чому ж коти божеволіють від запаху хлорки.

Чому ваш кіт так реагує?

Існує поширена думка, що хлорка містить речовини, які імітують статеві феромони котів. Проте ця теорія не має наукового підтвердження.

Більш ймовірним поясненням є те, що різкий хімічний запах просто сильно стимулює чутливі нюхові рецептори кота, викликаючи незвичну поведінку, схожу чимось на ейфорію. І ця реакція є проявом сильного збудження від незвичайного та інтенсивного запаху.

Ззовні така поведінка може нагадувати реакцію на котячу м’яту, проте причини її виникнення абсолютно різні.

Чим небезпечна хлорка для кота?

Якщо кіт дістанеться до пляшки з хлоркою, то він може її лизнути або понюхати. І це небезпечно для здоров’я улюбленця, адже він може отруїтися.

Ознаки отруєння хлоркою:

Зник апетит, повна відмова від їжі. Блювота та пронос. Судоми кінцівок. Хрипи (пошкоджені зв’язки). Наявність у роті виразок. Рясно тече слина, шерсть на грудях мокра. Біль у животі. Йде піна з рота. Кашель або утруднене дихання. Рясна сльозотеча, погіршення зорового сприйняття, почервоніння очей та повік. Водянисті виділення з носа. Млявість. Втрата свідомості.

Що робити, якщо кіт отруївся?

Якщо ви помітили будь-які ознаки отруєння, потрібно негайно зв’язатися з ветеринарною клінікою. Не намагайтеся давати тварині воду, молоко чи будь-які інші речовини без консультації з лікарем, адже при отруєнні їдкими речовинами це може погіршити стан улюбленця.