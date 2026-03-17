Надмірний догляд за шерстю може мати медичні причини, але також може бути спричинений стресом і тривогою

Догляд за шерстю у кота зазвичай не викликає у власників особливого занепокоєння, доки ці щоденні звички не стають надмірними. Надмірний догляд за шерстю може мати медичні причини, але також може бути спричинений стресом і тривогою. Catster розповідає, чому ваш кіт може обгризати свою шерсть. Якщо ви вчасно помітите ознаки, то зможете вжити заходів для розвʼязання проблеми якомога швидше.

Блохи та інші паразити.

Блохи – одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються коти, особливо ті, що виходять на вулицю. Дорослі блохи живуть на тілі кота й харчуються його кров’ю, а подразнення може змусити кота лизати або кусати свою шерсть. Деякі коти мають алергію на бліх, що викликає ще сильніший свербіж після кожного укусу.

Окрім бліх, такі паразитичні організми, як кліщі, воші та кліщі, можуть спричиняти подразнення та надмірне вилизування. Деякі паразити видно неозброєним оком, тоді як для виявлення інших ветеринару може знадобитися взяти зразки для дослідження під мікроскопом.

Якщо ви помітили, що ваш кіт занадто активно вилизує або гризе шерсть, його варто відвести до ветеринара. Він огляне улюбленця та призначить ефективний препарат. Але окрім цього ваш будинок також потрібно обробити побутовим спреєм від бліх.

Алергії.

У котів також може розвинутись алергія на білки в кормі та на сезонні або позасезонні алергени навколишнього середовища, такі як пилок, цвіль і пилові кліщі. Типовим симптомом алергії є надмірне вилизування шерсті через сильний свербіж, що може призвести до появи виразок та вторинних інфекцій.

У будь-якому випадку, вам варто звернутися до ветеринара, який призначить відповідне лікування або змінить раціон.

Біль.

Догляд за шерстю може бути для кота способом полегшити біль у певному місці. Якщо ви помітили інші ознаки проблем із рухливістю, наприклад кульгання, можливо, ваш кіт лікує травму або облизує та гризе шерсть навколо суглоба, ураженого артритом. Якщо ви виявили проблему, негайно зверніться до ветеринара, який допоможе призначити найкращий план одужання та знеболення, виходячи з конкретної травми вашого кота.

Психогенна алопеція.

Психогенна алопеція – це звичка кота надмірно вилизувати шерсть та висмикувати її внаслідок психічного або емоційного стресу. Невизначеність та тривога зазвичай виникають через різні зміни в оточенні та суб’єктивні проблеми:

Переїзд до іншого будинку. Нова тварина або дитина. Зміни в розташуванні меблів. Зміни у розпорядку дня. Конфлікти між домашніми улюбленцями за ресурси.

Психогенну алопецію може бути складно діагностувати, оскільки вона супроводжується фізичними та поведінковими ознаками, які можуть вказувати на інші захворювання. Якщо ви помітили ці ознаки, зверніться до ветеринара, який проведе кілька тестів, щоб виключити супутні захворювання та призначити лікування.