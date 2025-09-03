Збуджене сечовипускання найчастіше зустрічається у щасливих, гіперактивних молодих собак

Багатьох власників можу злякати ситуація, коли собака пісяє від надмірного хвилювання або страху. Це зовсім не ознака поганої поведінки, а природна реакція організму. PetMD розповідає, чому так відбувається.

Чому собака пісяє, коли збуджений?

Збуджене сечовипускання найчастіше зустрічається у щасливих, гіперактивних молодих собак, які можуть не мати повного контролю над сечовим міхуром. Собаки часто переростають це, коли дорослішають та емоційно заспокоюються. Але ситуація може погіршитися, якщо собаку раптово покинули або злякали, а потім він дуже роздратується.

Ознаки збудженого сечовипускання

Собаки, які пісяють, коли збуджені, не обов’язково присідають або підіймають ногу, як зазвичай. Вони часто пісяють під час ходьби, стояння або підстрибування. Ви можете зрозуміти, що ваш собака схвильований, якщо він тримає хвіст вище, ніж зазвичай, виляє всім тілом та хвостом з боку в бік, тримає голову високо, скиглить або гавкає.

Як відучити собаку від збудженого сечовипускання

Часто ходіть пішки

Часті прогулянки з собакою заохотять його мочитися на свіжому повітрі, а не у вашій вітальні. Якщо у нього порожній сечовий міхур, то буде менше сечі для виділення, коли він надто збуджується. Також деяким собакам може знадобитися виходити на вулицю частіше, і це цілком нормально.

Навчіть собаку розслаблятися

Не всі собаки вміють самостійно розслаблятися і можуть потребувати допомоги від своїх господарів. Але таких собак можна навчити розслаблятися за допомогою коротких щоденних дресирувань.

Також може допомогти змусити собаку виконувати поведінку, яка прямо несумісна з поведінкою збудження. Наприклад, попросити собаку лягти з витягнутою головою/шиєю. Це допомагає вивести собаку зі збудженого стану на більш розслаблений, орієнтований на завдання менталітет.

Не спілкуйтеся із собакою, коли він схвильований

Не взаємодійте зі своїм собакою в ситуаціях, які можуть викликати збуджене сечовипускання. Коли ваш улюбленець стає надто збудженим, просто стійте тихо, відвернувшись від собаки, та зачекайте, поки він заспокоїться. Привітайтеся з ним, тільки коли собака заспокоїться. Але якщо ви помітите, що він знову починає хвилюватися, знову відверніться та дайте йому заспокоїтися.

Лікування підвищеної збудливості має вирішальне значення для лікування збудженого сечовипускання. Зниження рівня енергії собаки за допомогою постійних щоденних фізичних вправ і розумової стимуляції також може допомогти зменшити сечовипускання від збудження. Втомлений пес не матиме достатньо енергії, аби збудитися настільки, щоб помочитися на підлогу. Гра в м'яч, тренування на спритність, стрибки через перешкоди або біг з вами, є чудовими способами вивільнити частину цієї збудливої енергії.

Не карайте собаку

У таких ситуаціях не можна використовувати покарання. Будь-яке покарання тільки погіршить ситуацію і може навіть зашкодити вашим стосункам із собакою. Кращим рішенням є використання позитивного підкріплення, яке не тільки допоможе виправити ситуацію, але й одночасно зміцнить ваші стосунки із собакою.