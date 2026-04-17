Линяння у цуценят – природний процес, який супроводжує їх дорослішання. Зміна шерсті відбувається поступово, і в більшості випадків це нормальне явище, яке не потребує втручання, якщо немає додаткових симптомів. Purina розповідає, коли цуценята починають линяти й що є нормою.

Чи линяють цуценята?

Так, цуценята линяють у рамках природного циклу росту шерсті. Період линяння у цуценят однієї породи може бути схожим, але кількість шерсті, яку вони втрачають, може відрізнятися у кожної окремої тварини.

Линяння – це нормальне явище для цуценяти. Вона триває і в дорослому віці, і продовжується протягом усього життя.

Коли цуценята втрачають свою «цуценячу» шерсть?

Хоча у багатьох собак линяння починається у віці від чотирьох до шести місяців, це не є жорстким правилом. Вона може розпочатися вже у 12 тижнів або аж у 12 місяців. Однак пам’ятайте, що це значною мірою залежить від породи.

Є також деякі довгошерсті породи, такі як афганські хорти та померанські шпіци, у яких линяння щенячої шерсті може повністю завершитися лише у віці 18 та 24 місяців відповідно.

Вона зазвичай має сезонний характер і пов’язана з тривалістю світлового дня. Більш тривалий світловий день навесні може активувати процес линяння, який триває від чотирьох до шести тижнів. Восени собаки знову линяють, коли світловий день стає коротшим.

Однак для домашніх тварин, які живуть у приміщенні, терміни відрізняються. Оскільки вони завжди перебувають під впливом штучного освітлення, вони можуть линяти в будь-який час протягом року.

Чому цуценята линяють?

У міру дорослішання цуценят їх шерсть починає рости циклічно. Фолікули проходять період швидкого росту, за яким слідує період уповільненого росту, а потім – фаза спокою.

Линяння відбувається, коли нова, молода шерсть витісняє стару. У цей момент цикл починається знову.

Як боротися з линянням?

Регулярно розчісуйте цуценя. Це простий спосіб зменшити линяння. Також це особливо корисно, якщо у вас вихованець з довгою шерстю або такий, що від природи часто линяє. Використовуйте щітку з металевими зубцями. Вони проникають глибоко в шерсть цуценяти і допомагають видалити значну частину шерсті. Купання. Регулярне купання – раз на один-три місяці – може допомогти прибрати відмерлі волоски. Забезпечте повноцінне та збалансоване харчування. Здоровий корм для собак може допомогти зміцнити волосяні фолікули та зменшити випадки ламкості шерсті. Забезпечте достатню кількість чистої, свіжої води. Зневоднення може бути одним із факторів випадіння шерсті.

Чому цуценя так сильно линяє?

Собаки, які переважно живуть у приміщенні, а також породи з подвійною шерстю, такі як сибірські хаскі, можуть линяти постійно впродовж року.

Однак якщо ви помітили надмірне линяння або якщо воно супроводжується будь-якими з наведених нижче ознак, зверніться до ветеринара: