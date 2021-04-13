У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 13 квітня:

Львівщина перша за темпами вакцинації, а цього тижня можливі послаблення карантину. Обговоримо сьогоднішні рішення щодо боротьби з коронавірусом.

Трава горить, а з нею майно і навіть люди. Маємо першу смерть унаслідок підпалів сухостою. Оглянемо наслідки весняних пожеж і результати боротьби з ними.

Львівська обласна рада зібралася на чергову сесію. Сперечалися через діяльність лісгоспів. І тому навіть блокували трибуну. Дізнаємось більше про роботу депутатів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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