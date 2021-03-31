У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 31 березня:

За добу в Україні від коронавірусу померло більше чотирьох сотень осіб. У львівських лікарнях госпіталізували з пневмоніями більше тисячі пацієнтів. Оглянемо темпи поширення вірусу, вакцинації та розгортання додаткових шпиталів у Львові.

Як просувається проект будівництва сміттєпереробного заводу у Львові і скільки грошей на нього заклали у бюджеті розвитку? Запитаємо в директора комунального підприємства «Зелене місто» Святослава Євтушенка.

Довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі завершуються великим скандалом. Троє фаворитів, серед яких і львів’янин Руслан Кошулинський, заявили про суттєві фальсифікації і зрив роботи окружної комісії. Вже звучать вимоги провести повторні вибори на цьому окрузі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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