Минулої доби в Україні зафіксували найвищий показник добової смертності від коронавірусу за понад рік епідемії: померли 407 людей, свідчить статистика Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше померлих від коронавірусу за минулу добу – в Києві (38), Київській області (34), Хмельницькій області (28), Житомирській області (24), і Харківській області (22).

Попередній рекорд добової смертності від коронавірусу в Україні зафіксували 24 березня. Тоді від цієї хвороби та її ускладнень померли 362 людини. До того кілька діб поспіль в Україні також фіксували понад 300 смертей за добу.

Загалом з 3 березня, відколи в Україні виявили першого хворого з коронавірусом, від цієї хвороби померли 32825 людей.