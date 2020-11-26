Чорний GIG – нова акція інтернет-провайдера Мережа Ланет у Червонограді

З наближенням Чорної п'ятниці Мережа Ланет у Червонограді влаштовує акцію для всіх. Незалежно від того, чи є ви абонентом інтернет-провайдера, чи ні, достатнього виконати лише декілька простих кроків. І у разі перемоги – ви щасливий власник тарифу Чорний GIG на 100 днів усього за 10 грн.

Гігабітний Інтернет від Мережі Ланет

Чорний GIG — спеціальний акційний тариф, який можна отримати завдяки перемозі в одному з етапів конкурсу. Послуги провайдера не передбачають можливість замовити даний пакет, натомість Мережа Ланет пропонує підключити гігабітний Інтернет або інтернет ТБ окремо.

Гігабітний Інтернет необхідний тим, хто працює з великими об'ємами даних або вимушений завантажувати великі за об'ємом файли. У такому випадку швидкість провайдера в 1 Гбіт/с допоможе ефективно виконувати робочі завдання. Не завадить гігабіт й у звичайному домашньому користуванні. Але у такому випадку спершу варто дізнатись швидкість Інтернету і, якщо вона досить низька або до мережі підключена велика кількість пристроїв, гігабітний Інтернет допоможе підтримувати оптимальну швидкість та безперебійний Інтернет для всіх користувачів.

Чорний GIG: 100 днів гігабіту та ТБ

Давно мрієте про гігабітний Інтернет, але не можете знайти найбільш вигідний тариф? Втомились від звичайного Інтернету з низькою швидкістю, який ще й постійно зникає? Тоді беріть участь в розіграші та вигравайте 100 днів гігабітного Інтернету!

Чорний GIG – акція інтернет-провайдера, яка передбачає підключення гігабітного Інтернету та ТБ-пакету «Core». Швидкість у тарифі досягає 1000 Мбіт/с, а кількість ТВ-каналів в пакеті – понад 150. І це всього лише за 10 грн. Підключення тарифу абсолютно безкоштовне. Скористатись акційними умовами потрібно до 31 грудня 2020 року.

Кожного понеділка (23.11, 30.11, 07.12) окрім гігабітного Інтернету, провайдер розігруватиме й цінні призи. А у фіналах конкурсів на вас чекатиме розіграш 1000 днів гігабітного Інтернету за 1 грн, телевізора 70" Philips 70PUS8545/12 та смартфона Apple iPhone 12 128GB. Слідкуйте за новинами, беріть участь в акції та відчуйте усі переваги гігабітного Інтернету від Мережі Ланет!

Для детальної консультації щодо послуг провайдера звертайтесь: м. Червоноград, вул. Василя Стуса, 53, сайт: [email protected] або за номером тел.: (03249) 3-10-20