Чотирнадцять жінок отримали премію «Мама року»

Суспільствопромоція, 15 травня, 09:00 384 0

Відео до теми

Вони успішні, красиві і щасливі матусі. 14 жінок з усієї України стали номінантами щорічної премії «Мама року». Нагороди були вручені їм під час конференції «Мама може», яку вп'яте організовує лінія магазинів «Єва». Мета проекту – знайти, відзначити та розказати про найкращих матусь. А також допомогти сучасним жінкам, які мають родини і разом з тим будують кар'єру та мають багато інших обов'язків.

«На цій конференції ми збираємо не тільки матусь, але й кличемо спікерів, коучів, відомих людей, які є в темі материнства, які можуть надихнути наших жінок. Тому що ми розуміємо, що щаслива мама – це щаслива родина і щасливі діти», – сказала керівниця PR відділу лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.

«Посмішка, хороший настрій – це те, що повинна кожна жінка давати сама собі. Якщо ви буде позитивною зсередини – ви будете притягувати і гроші, і чоловіків, і будете успішною жінкою», – зазначила переможниця премії «Мама року» в номінації «Успіх» Вікторія Щєлкова.

Де черпати натхнення, знаходити час для себе і родини, підтримувати здоров'я, насолоджуватися життям та будувати гармонійні стосунки – ділилися досвідом мотиваційні спікери. Це вісім відомих українських експертів в галузях особистого розвитку та сімейної психології, спорту, іміджмейкінгу та шоу-бізнесу.

«Потрібно завжди на себе залишати час. Тому що проблема українських жінок знаєте в чому? Проблема в тому, що вони завжди звалюють на себе надто багато. Потрібно пам'ятати, що ви, перш за все, жінка. Кожна жінка зобов'язана стежити за собою. І на майстер-класі я розповідаю, як не перетворитися в тітку», – поділився дизайнер Андре Тан.

Кошти, зібрані від продажу квитків, організатори конференції передадуть на придбання обладнання для допомоги передчасно народженим немовлятам.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук