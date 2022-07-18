23-річний засуджений у львівській колонії проголосив себе «смотрящим за блоком» та вимагав у інших в’язнів неіснуючий борг. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, 23-річний уродженець Рівненщини, відбуваючи своє 15-річне покарання за умисні вбивства, у колонії отримав статус «смотрящого за блоком». Засуджений незаконно впливав на інших в’язнів та забезпечував наповнення так званого «общака». Зокрема, хлопець, погрожуючи розправою, змушував іншого засудженого сплатити неіснуючий борг – скинутись грошима в «общак».

18 липня львівські прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного ув’язненого за ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 189 ККУ (поширення злочинного впливу та вимагання неіснуючого боргу).

Якщо його провину доведуть, хлопцю загрожує ще до 15 років позбавлення волі.