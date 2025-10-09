Панорама Данилової гори та середньовічної церкви Святої Трійці

Прийнято вважати, що «Львів збудував князь Данило Галицький». Хоча історики вже давно говорять про те, що насправді місто завдячує князю Леву не лише своєю назвою, але й заснуванням і розбудовою. А приставка «Галицький» до імені Данила зʼявилася в XIX ст. і її не зовсім коректно вживати, адже якраз до Галича князь мав найменше відношення. Втім, було ще одне містечко, окрім Холма, яке розбудував Данило Романович, воно назване його іменем. Це Данилів на Тернопільщині – нині це лише хутір біля села Стіжок Шумського району.

Хто і коли збудував Данилів

Місто збудували у першій половині XIII ст. на південній Волині, воно належало до Луцького князівства. Вперше згадується в Галицько-Волинському літописі навесні 1241 року.

«За легендою, поява фортеці Данилів пов’язана із галицько-волинським князем Романом Мстиславовичем, який у 1201 році, полюючи в околицях Стіжка, отримав звістку про народження сина Данила, в честь чого й заклав місто Данилів. А на думку Володимира Рожка, свою назву град отримав не від короля Данила, бо задовго до його княжіння існував, проте в основі назви цієї заховане ім’я княже, воєводське, власне, свого засновника і будівничого», – пише портал «Тернопільщина».

Данило, однак, розбудував місто, яке носило його імʼя. В той час усі руські гради зміцнювали свої оборонні позиції через часті напади ординців.

Замок Данила у Холмі з палацовою церквою та кількома рядами оборонних валів (реконструкція зі сайту Zbruc)

1241 року, коли монголи спустошували українські землі на чолі з ханом Батиєм, вони не змогли захопити Данилова – чи не вперше в історії своїх загарбницьких походів. Втім, вже 1259 року на вимогу чергового хана Бурундая і за наказом самого Данила укріплення міста розібрали.

Остання письмова згадка про Данилів датується 1366 роком. Тоді польський король Казимир III і литовський князь Любарт Гедимінович уклали договір, за яким міста Волині, зокрема й Данилів, належали до Великого князівства Литовського. Під час війн між Польщею, Литвою та Угорщиною за галицько-волинську спадщину Данилів поступово руйнували. Місто зникло з карт і архівних згадок.

Як виглядала середньовічна фортеця

За інформацією тернопільських краєзнавців та істориків, зокрема Володимира Рожка, Данилів традиційно був захищений ровами, валами і дерев’яними укріпленнями. При створенні фортець русичі вибирали майданчик, захищений з усіх боків природними перешкодами – річками, крутими схилами, болотом. Поселення намагалися розташувати так, щоб місцевість навколо добре проглядалася, а ворог не міг підійти до міських стін несподівано.

Заснування Данилова пояснюють зручним розташуванням на високій неприступній горі. Його головним призначенням була функція опорного пункту для Волинської землі на її південних кордонах. Круті схили Данилова створювали городищу потужний природний захист. Додатково фортецю захищали оборонні земляні вали, перед якими був рів, а з дерев’яних стін відстрілювались захисники.

3D-візуалізація Дорогичина, де 1253 року коронували Данила Романовича (реконструкція Романа Франківа)

Як і кожне середньовічне місто, Данилів мав княжий палац з мурами, адміністративні, житлові будівлі, ринкову площу, а також монастирі та храми. Фортеця з дитинцем займала територію близько 1,2 гектара. Проте Данилів був не лише стратегічним оборонним об’єктом: тут вирувало повноцінне життя середньовічного міста. Жителі займалися ремеслами і торгівлею. Археологи згодом знаходили тут чисельні докази їхньої життєдіяльності.

Церква чи спостережна вежа

Від давнього оборонного дитинця фортеці на Даниловій горі залишилася лише церква. Дехто з істориків припускає, що первісно це могла бути замкова вежа-донжон. Храм реконструювали в 1551 році. Він мав міцні стіни і також виконував оборонну функцію.

Церква Святої Трійці на Даниловій горі (фото Алли Вознюк з фейсбук-групи «Архітектура України»)

На східному схилі гори частково зберігся печерний скит-монастир, що існував з Х-ХІІ ст. і розвивався паралельно з містом. У XVI-XVII століттях Данилів був відомий своїм Свято-Троїцьким монастирем. Від нього до наших днів збереглася однойменна церква, пам’ятка архітектури ХІII-ХVІІ століть. Її значно перебудували і розширили за ініціативи почаївського ігумена Іова. Нині в храмі відбуваються богослужіння двічі на рік – на Великдень і храмове свято Святої Трійці.

Археологічні знахідки Данилова

Під час розкопок на місці середньовічного Данилова археологи виявили на місці городища залишки фундаментів масивних кам’яних будівель XI-XIII ст., рештки житлових будівель, сліди церкви, залізні вироби й зброю XIII століття. Серед речей – гончарний посуд з клеймами у вигляді літер, срібні та бронзові прикраси, уламки скляних браслетів, ювелірну гирю. Артефакти зберігають у фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Висота Данилової гори 358 м (фото з Googlе street view)

Про стародавню фортецю зараз нагадують рештки валів на Даниловій горі. У майбутньому археологи матимуть для вивчення 1,2 га городища літописного міста. Воно розташовувалось на 50-метровій горі з крутими схилами. Її називають Данилова гора або Трійця, а про літописне місто нагадує однойменний хутір Данилівка, розташований поруч.

Наймальовничіше місце тернопільської Волині

Місцеві краєзнавці кажуть, що у цьому регіоні багато мальовничих і цікавих за рельєфом гір з чудовими краєвидами. Ця територія належить до НПП «Кременецькі гори».

Вигляд з Данилової гори (фото Оксани Головко, Вікіпедія)

«Гостроверха Данилова гора піднімається над долиною по сусідству з низкою гір Малий Уніяс, Гостра Дубова, Злодійка, Ямна. Між старими дубами та ясенами, на вершині Данилової гори стоїть пам’ятний храм святої Трійці. Підніжжя Данилової гори площею близько семи гектарів вкрите грабовим молодняком. На південному крутому схилі росте дуб, вік якого наближається до півтора століть. В пам’ять цих подій біля підніжжя Данилової гори ось уже впродовж семи років проходить Міжобласний фольклорно-мистецький фестиваль “Братина”», – розповіла Алла Матвіюк з Шумського краєзнавчого музею.

За її словами, варто побачити унікальну гору Червоний камінь (с. Іловиця), гору Уніяс (с. Антонівці), красиві пейзажі сіл Стіжок, Угорськ, Антонівці, Іловиця, Кутянка, Кути, які розташовані довкола древнього Данилова. Там можна помилуватися природою та відчути дух історії і славних подвигів предків.