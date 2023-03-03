З десяти пунктів «формули миру» президента України Володимира Зеленського, чотири є – ключовими. Про це в інтервʼю «РБК-Україна» розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

«Моє бачення жодним чином не розходиться з баченням нашого президента. З тих 10 пунктів, які є, я хочу сказати, що є чотири ключових і вони є визначальними. По-перше, це повернення до кордонів 1991 року. По-друге, це повна сатисфакція за все, що ці нелюди зробили. По-третє, це обов'язкове покарання Путіна та всієї його кліки за злочини, які вони скоїли. І четверте – це гарантії безпеки для нашої країни», – заявив він.

Данілов підкреслив, що процес фрагментації Росії вже запущено, оскільки це відбувається незалежно від бажання України.

«Як свого часу 2 березня 1989 року було запущено процес розпаду СРСР після певних подій у Воркуті [страйк шахтарів], так само Путін 24 лютого запустив процес розвалу Російської федерації в тому вигляді, в якому вона на сьогодні є», – розповів він.

Секретар РНБО заявив, що у РФ зараз відбувається дуже багато процесів, які не бачать українці.

«На Заході допускають велику помилку, вони вважають, що можуть цими процесами керувати, можуть бути модераторами, що вони можуть з кимось домовлятися, з Путіним або з кимось з його оточення, і що воно буде під контролем. Я можу сказати, що ці закони працюють зовсім по-іншому», – додав він.

Данілов додав, що історія України довела, що ці закони працюють по-іншому.

«Хочу повернутися у 2013-2014 рік, ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли з'явилася людина на прізвище Парасюк, який ніде не був в перемовинах, не був залучений у великих процесах за білими столами, коли приїжджали дипломати. Вийшла ця людина на трибуну і ви пам'ятаєте, що він тоді сказав. І це спрацювало, як спусковий гачок. "Парасюки" в Росії вже є, питання у тому, коли вони вийдуть і почнуть говорити», – заявив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

За його словами, єдиний шлях до справжнього миру – повний демонтаж російської агресії, формулу якого з 10 пунктів він представив на саміті G20. Ця формула виглядає наступним чином:

радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків; протидія екоциду; гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації; фіксація закінчення війни.

23 лютого 2023 року надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».