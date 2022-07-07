Велосипедами зможуть безкоштовно скористатися переселенці, що живуть у Львові, та мешканці деокупованих міст

Мешканці Данії передали Львову 100 вживаних велосипедів. Ними зможуть користуватися вимушені переселенці, що тимчасово живуть у Львові. Ще частину велосипедів передадуть в деокуповані міста.

Як повідомили у четвер, 7 липня, у Львівській міській раді, у межах благодійної кампанії Bikes4Ukraine Данія планує зібрати для українських переселенців 2 тисячі велосипедів. 6 липня до Львова прибула перші 100 велосипедів із Данії. Ними зможуть користуватися внутрішні переселенці, які живуть у Львові та інших деокупованих містах України. Доставити до Львова першу партію велосипедів допомогла компанія Carlsberg Ukraine.

Безкоштовно скористатися велосипедами у Львові зможуть зареєстровані переселенці у межах проекту Ровер.рент. Велосипед можна буде взяти на одній із 10 станцій велопрокату. Їх облаштують у місцях, де живуть переселенці.

Зазначимо, що благодійну акцію для українських переселенців зініціював данський урбаніст Мікаель Колвілл-Андерсен. Він планує зібрати для потреб українських переселенців 2 тисячі велосипедів та 2 млн данських крон, необхідних на доставку велосипедів в Україну. Згодом до цієї ініціативи планують залучити й інші європейські міста.