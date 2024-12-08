Україна застосовує САУ Caesar проти російських загарбників з квітня-травня 2022 року

Уряд Данії збільшив обсяги допомоги Україні на закупівлю оборонного обладнання у 2024 році та пришвидшить постачання замовлених самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Про це повідомили в Міністерстві оборони Данії 6 грудня.

Зазначається, що уряд Данії рекомендував Комітету з питань зовнішньої політики збільшити видатки на закупівлю військового обладнання для України цьогоріч. За словами міністра оборони країни Троельса Лунд Поульсена, додаткові гроші, імовірно, інвестують в закупівлю нового обладнання для України у данських та іноземних оборонних компаній. Тож данський уряд збільшує обсяги фінансування, щоб контракти могли бути підписані ще цього року.

У Міноборони Данії зазначили, що виділені гроші стануть доповненням до приблизно 2,6 млрд данських крон (приблизно 380 млн доларів), які раніше були виділені для закупівлі обладнання в оборонних компаній.

Окрім того, Данія та Франція прискорять постачання самохідних артилерійських установок Caesar в Україну. Початково їх постачання було заплановано на 2026 рік, але тепер Україна може отримати їх вже у 2025 році.

«Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала більше артилерійських установок вже наступного року», – сказав Троельс Лунд Поульсен.

Допомога Україні від Данії – останні новини

7 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія винищувачів F-16 від Данії вже надійшла в Україну. Заплановано, що Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 трьома партіями.

6 грудня Міноборони Швеції анонсувало передачу Україні додаткових 40 БМП CV90 у співпраці з Данією.

19 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що країна виділить ще 130 млн євро на оборонну промисловість України.