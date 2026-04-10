Картина Дієго Веласкеса «Розп’яття»

Щороку свято Воскресіння Господнього припадає на різні дати. Їх вираховують за поєднанням сонячного і місячного календарів: Великдень відзначають у першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення. Однак, якщо говорити про історичну подію, то Ісуса розіп’яли в конкретний день. Науковці намагалися встановити цю дату. З’ясуємо, що пишуть про цю дату теологи, астрономи і геологи.

Версія теологів

Серед інших вчених питанням точної дати смерті задавався також Іван Франко. Свою статтю «Коли вмер Ісус Христос?» він опублікував у рубриці «Наукові листки» журналу «Літературно-науковий вістник» у 1904 році. Це є реферат дослідження німецького теолога Ервіна Пройшена з Дармштадта. Працю Франка цитують на сайті Franko:Live.

Теолог і церковний історик Ганс Ахеліс вичисляв дату смерті Христа за допомогою астрономічних обчислень і дійшов до двох можливих дат:

п’ятниця, 7 квітня 30 року нашої ери (783 від заснування Риму);

(783 від заснування Риму); п’ятниця, 3 квітня 33 року нашої ери (786 від заснування Риму).

Він схилявся до першої з цих дат, але не наводив доказів, чому друга неправильна, пише Франко і додає, що Пройшен також був прихильником першої дати.

Ми знаємо, що Ісус прожив 33 роки. Історики звузили коло пошуків до часів правління Понтія Пилата, який урядував у Палестині 10 років (26–36 рр. н. е.). Чотири Євангелія зазначають, що Ісус помер у п’ятницю, незадовго до єврейської Пасхи (Песах).

Прайшен знайшов докази, що день Ісусової смерті був днем перед Пасхою.

Версія фізиків та астрономів

Британські фізики Колін Хамфріс та Вільям Ваддінгтон ще у 1983 році у журналі Nature опублікували статтю «Датування розп’яття», в якій реконструювали юдейський календар І ст., проаналізували фази Місяця і затемнення і зіставили це з євангельськими текстами. Вони дійшли висновку, що дані вказують на п’ятницю, 3 квітня 33 року.

Сучасні вчені також схиляються до цієї дати. За астрономічними розрахунками повні NASA підтверджує можливість дати 3 квітня 33 року як п’ятниці з пасхальною повнею, коли розіп’яли Христа.

Версія геологів

Американські та німецькі геологи припускають, що Христа розіп’яли між 26 і 36 роками. Такого висновку вони дійшли на підставі аналізу сейсмічної активності біля Мертвого моря. Джефферсон Вільямс з організації Supersonic Geophysical разом з колегами з Німецького центру геологічних досліджень Маркусом Швабом та Ахім Брауером зіставили цю інформацію з астрономічними спостереженнями та біблійною оповіддю про землетрус у день розп’яття.

«Хронологія землетрусів в районі Мертвого моря показала, що район, розташований приблизно за 20 кілометрів від Єрусалиму, був особливо сейсмічно активний в 31 р. до н.е., а також між 26 і 36 роками нашої ери», – цитує їх ТСН.