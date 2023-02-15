Конфіскований товар коштує приблизно 1,6 млн євро

У середу, 15 лютого, працівники Державного бюро розслідувань разом з київськими митниками виявили 400 тонн товарів російської компанії Splat, яка спеціалізується на виготовленні зубної пасти. Правоохоронці оцінили вантаж у 1,6 млн євро. Вилучений товар невдовзі передадуть Збройним силам України.

За даними ДБР, партію зубної пасти завезли до України перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після цього на ввезення та продаж російських товарів було накладено санкції. Попри це російські бізнесмени намагалися повернути 400 тонн зубної пасти та підробити документи на товари. «Після відмови у реекспорті продукції, власники вирішили підробити документи. Вони надіслали Київській митниці новий пакет «документації», в якому заперечували, що є кінцевими бенефіціарами. У такий спосіб російські бізнесмени намагались уникнути фінансових санкцій та повернути собі товар», – повідомили у прес-службі ДБР.

Вантаж, який оцінили у 1,6 млн євро, переходить у власність України. Правоохоронці повідомили, що частину конфіскованого вантажу вже передали на потреби ЗСУ. Решту гігієнічних засобів передадуть українським захисникам після необхідних юридичних процедур.

Компанія Splat – виробник гігієнічних засобів для рота, який належить російському бізнесмену Євгену Дьоміну та його дружині Єлені Дьоміній. Товари цієї марки заборонили завозити до України після початку повномасштабного російського вторгнення.