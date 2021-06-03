ДБР оголосило про підозру у поліцейському, який минуллого року побив кореспондента hromadske Богдана Кутєпова та зламав йому техніку під час прямого ефіру. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як передає прокуратура, у квітні 2020 року журналіст hromadske здійснював пряму трансляцію мітингу підприємців із парку «Міський сад» навпроти будівлі Кабміну.

Поліцейський, який був на чергуванні, не відрекомендувався та не пояснив законність своїх вимог, наказав журналісту залишити парк і виштовхав його на тротуар.

«Незважаючи на зауваження журналіста щодо перешкоджання здійсненню ним законної професійної діяльності, правоохоронець вибив із його рук мобільний телефон, яким той вів відеозйомку, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл», – йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання діяльності журналістів), ч. 1 ст. 347-1 (умисне знищення майна журналіста) Кримінального кодексу.

29 квітня 2020 року під час прямого ефіру біля Кабінету міністрів журналіста hromadske Богдана Кутєпова побили поліцейські та зламали його техніку. Розслідування нападу триває вже понад рік. Сам журналіст заявляв, що справу намагаються затягнути, щоб закрити за терміном давності, а адвокат Владислав Юхименко скаржився на бездіяльність слідчого.