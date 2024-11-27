Славомір Новак обіймав посаду голови підприємства з 2016 по 2019 рік

Співробітники ДБР за сприяння Офісу Генпрокурора передали Польщі кримінальне провадження щодо колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. Таким чином українські правоохоронці просять польську поліцію перейняти кримінальне переслідування щодо посадовця, повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 27 листопада.

Польщу просять перейняти справу щодо польського громадянина, який обіймав посаду виконувача обов’язків голови «Укравтодору» до 2019 року, а згодом втік з України після отримання підозри та не виконав рішень українських судів щодо нього.

«Упродовж 2017-2019 років посадовець умисно не виконував рішення місцевого та Верховного судів України щодо поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей та активно перешкоджав правосуддю. Через це на Державне агентство автомобільних доріг були накладені штрафи, а екскерівника “Укравтодору” було попереджено про кримінальну відповідальність за ігнорування судових рішень», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що у вересні 2019 року, після рішення суду Новак припинив повноваження за власним бажанням та повернувся до Польщі. Там його затримали за підозрою в корупції.

Славоміра Новака підозрюють в умисному невиконанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, та перешкоджанні їх виконанню (ч. 3 ст. 382 ККУ). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Що відомо про Славоміра Новака

З 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем’єр-міністра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови «Укравтодору» до 2019 року. Новака звинувачують у 17 кримінальних злочинах, серед яких – керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції.

У 2020 році його затримали у Варшаві за підозрою у корупції, керуванні організованою злочинною групою та відмиванні грошей. Разом із Новаком затримали колишнього командира «Грому» Даріуша Завадку і ґданського підприємця Яцка П. Злочини у яких звинувачують Новака були скоєні ним, коли він очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках. У зв’язку із затриманням Славоміра Новака українські та польські детективи провели низку обшуків в Україні та Польщі. Зокрема обшуки провели у львівському офісі компанії Onur Group Ukraine.

За версією українських правоохоронців, у той час чиновники «Укравтодору» створили злочинну групу, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, виділених на будівництво доріг в Україні. Схема стосувалася України та Польщі, а сума тендерів, яку розглядають правоохоронці, становить 270 млн євро.