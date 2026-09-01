Унаслідок детонації є загиблий та троє травмованих

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини вибуху у відділенні поліції в Рівному, внаслідок якого загинув підполковник, а ще троє правоохоронців отримали поранення. Попередньо, через порушення правил безпеки, міг здетонувати боєприпас. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, вибух стався 31 серпня близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення №1 Рівненського районного управління поліції. Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління, 47-річний підполковник Микола Омельчук.

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Ще троє поліцейських отримали тяжкі травми. Серед них – керівник одного з управлінь, його заступник та інспектор одного з відділів. Усіх трьох госпіталізували.

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«За попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин», – повідомили в ДБР.

Правоохоронці одразу після вибуху розпочали слідчі дії. Наразі огляд місця події завершили, слідчі вилучили уламки та службову документацію. Також вони допитують свідків і призначили низку експертиз, які мають встановити причини та обставини вибуху.

Кримінальне провадження попередньо розслідують за ст. 264 КК України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).