Рівненське районне відділення поліції розташоване на вулиці Петра Могили

У понеділок, 31 серпня, в будівлі Рівненського районного відділення поліції на вулиці Петра Могили пролунав вибух. Наразі відомо про одного загиблого і трьох травмованих. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Інформація про вибух зʼявилася в місцевих телеграм-каналах близько 16:00. На місце події виїхали рятувальники та медики.

«Працюють усі екстрені служби. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення», – повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

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Оновлено. О 18:44 пресслужба поліції Рівненщини повідомила, що вибух стався під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби на території внутрішнього двору відділення поліції №1 у Рівному.

Унаслідок детонації загинув 47-річний підполковник поліції Микола Омельчук. Він понад 25 років працював вибухотехніком і чотири рази виїжджав на деокуповані території України для розмінування. У загиблого залишилися дружина та троє дітей. Ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми.

ДБР розпочало досудове розслідування за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).