Порошенко фігурує у справі про постачання вугілля з окупованих районів Донбасу у 2014 – 2015 роках

Слідчі Державного бюро розслідувань звернулись до Печерського районного суду Києва з клопотанням обмежити терміни ознайомлення з матеріалами «вугільної справи» п’ятому президенту України й чинному народному депутату Петру Порошенкові. Політика підозрюють у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій, повідомила пресслужба ДБР в четвер, 13 лютого.

Зазначається, що досудове розслідування у справі купівлі за державні кошти вугілля з окупованих частин Донбасу завершилось ще 2 вересня 2022 року, однак справу й досі не передали до суду. У ДБР стверджують, що підозрювані, зокрема Петро Порошенко, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження.

Підозра Петру Порошенку: що відомо

20 грудня 2021 року тодішній виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко підписав повідомлення про підозру Порошенку у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що, «діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”».

Порошенку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації). Йому загрожує до 15 років тюрми з можливою конфіскацією майна.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру тоді ще чинному народному депутату Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти вугілля в окупантів. Також у справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 млрд грн суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру.

На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014 – 2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.

Санкції РНБО проти Порошенка

12 лютого Forbes Ukraine повідомив, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти пʼятого президента України, народного депутата Верховної Ради та бізнесмена Петра Порошенка.

Згодом Порошенко сам підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції та назвав такі дії «провокацією». Він звинуватив президента Володимира Зеленського у сприянні ухваленню РНБО «антиконституційного, політично мотивованого рішення» щодо нього.

Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

У пресслужбі СБУ пояснили, що санкції проти Порошенка та інших фігурантів запровадили «через загрози державній безпеці».