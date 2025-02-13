Депутати заблокували роботу Верховної Ради 13 лютого

У четвер, 13 лютого, народні депутати від партії «Європейська солідарність» заблокували трибуну Верховної Ради, протестуючи проти рішення РНБО запровадити санкції проти колишнього президента України та лідера партії Петра Порошенка. Про штовханину та блокування роботи парламенту повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За словами нардепа, засідання Верховної Ради розпочалося з того, що депутати «ЄС» принесли плакати, на яких написані гасла «Україна – не Росія», «Ні політичним репресіям», «ДумайТЕ про перемогу, а не про вибори». Згодом біля трибуни Верховної Ради, де перебував голова парламенту Руслан Стефанчук, зчинилася штовханина.

Пізніше Стефанчук закрив засідання Верховної Ради. Розглядати законопроєкти депутати будуть вже 14 лютого.

Зазначимо, блокування трибуни з боку депутатів «Європейської солідарності» відбулося на тлі повідомлення Forbes Ukraine про запровадження санкцій РНБО проти Петра Порошенка. За версією одного зі співрозмовників журналістів, санкції могли запровадити через «статтю державна зрада». Згодом Порошенко підтвердив запровадження санкцій проти нього, назвавши це «провокацією».

Раніше, 12 лютого, Порошенко заявив, що йому відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого. Окрім цього, за словами колишнього президента, йому вручили 15 повісток до ДБР «з 14 по 28 лютого».

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року регламентний комітет Верховної Ради підтримав відсторонення народного депутата Петра Порошенка від засідань парламенту. Зазначалось, що лідер «Європейської солідарності» не зможе працювати у сесійній залі з лютого по серпень.

Доповнено. У четвер, 13 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

Порошенка позбавлять державних нагород, а також обмежать користування та розпоряджання активами, які йому належать. Крім того, санкції експрезиденту передбачають повне припинення торговельних операцій, повне припинення перевезень територією України та здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у резидентів іноземної держави.

Також серед обмежувальних заходів: