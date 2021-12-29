У середу, 29 грудня, в екс-помічника пʼятого президента, дипломата Юрія Оніщенка та екс-депутата від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Березенка пройшли обшуки. Про це повідомила народна депутатка «ЄС» Ірина Геращенко, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, обшуки проходили без адвокатів. Водночас депутатка не уточнила, хто саме проводив слідчі дії.

«Сьогодні о 7-ій ранку відбулися обшуки в членів команди «Європейська солідарність» – першого помічника п’ятого президента Петра Порошенка, Надзвичайного і Повноважного Посла, дипломата з 25-річним стажем Юрія Онищенка та екс-депутата Сергія Березенка. Шукали… вугілля», – зазначила Геращенко.

Депутатка наголосила, що політсила розцінює ці дії влади як «свідому провокацію проти політичної команди, системний тиск, залякування, психологічні тортури. Спробу дестабілізувати опозицію і її лідера, Петра Порошенка».

Водночас за словами керівника Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександра Турчинова, крім Онищенка і Березенка, обшукували й інших представників «ЄС», пише LB.ua.

«Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти», – заявив Турчинов.

Дещо пізніше у Державному бюро розслідувань повідомили, що провели обшуки у справі про постачання вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У відомстві розповіли, що слідчі ДБР здійснюють розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», у якому вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, у тому числі п'ятому президентові України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості, одній цивільній особі.

«З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола цього кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 року слідчими ДБР на підставі відповідних ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження», – заявили у ДБР.

відео ДБР

У відомстві наголосили, що діють виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, і проведення обшуків «здійснюється тільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень».

Як інформував ZAXID.NET, п’ятому президенту України, а тепер лідеру політичної партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку в так званій вугільній справі інкримінують державну зраду і сприяння терористичним «ДНР» і «ЛНР».

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком і представниками Росії, щоб Україна відмовилася від вугілля з Південної Африканської Республіки на користь вугілля з двох підприємств на окупованих територіях. Гроші за вугілля, яке мали поставити на вільну частину держави, як повідомляється, сплачували терористам «ДНР» і «ЛНР».

Сам Порошенко стверджує, що справа проти нього політично мотивована, а кошти за вугілля призначалися для виплат зарплат працівникам цим двох підприємств, які опинилися на захоплених територіях. Наразі Петро Порошенко перебуває за кордоном, але каже, що повернеться у січні. Підозра була підписана під час його відсутності в Україні.

Офіс генпрокурора просить для нього утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Медведчук за підозрою в цій справі сидить під домашнім арештом, хоча прокурори також наполягали на арешті або заставі у мільярд.