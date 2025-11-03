Маленькі кошенята особливо вразливі до зараження глистами, тому ветеринари радять проводити їм профілактичну дегельмінтизацію

Запобігання глистам у котів – це важлива частина турботи про їхнє здоров’я. До цього питання варто підходити системно. ТСН розповідає, як часто давати котам та кошенятам таблетки від глистів.

Рекомендовані інтервали

Маленькі кошенята особливо вразливі до зараження глистами, тому ветеринари радять проводити їм профілактичну дегельмінтизацію. Перші препарати кошенятам дають у віці 2 та 4 тижнів. До досягнення кошенятами віку 16 тижнів препарат треба давати кожні 2-3 тижні. До віку 6 місяців профілактику у кошенят варто проводити раз на місяць. А від 6 місяців до року препарат потрібно давати кожні 2-3 місяці.

Для дорослих котів давати препарат потрібно раз на 3 місяці, тобто 4 рази на рік. Не варто пропускати приймання навіть у разі, якщо кіт не виходить за межі помешкання.

На що звернути увагу?

Деякі препарати потрібно давати двічі – другу пігулку через 10 днів після першої. Тому уважно читайте інструкцію із застосування або попросіть ветлікаря проконсультувати вас. Це необхідно, оскільки такі ліки спочатку вбивають дорослих черв’яків, а потім уже їхні личинки.

Іноді потрібно проводити дегельмінтизацію поза графіком, наприклад, перед вакцинацією або операцією. Паразити послабляють імунітет тварини, і йому складніше виробляти нові антитіла.

Також важливо давати глистогінне всім тваринам в будинку одночасно.