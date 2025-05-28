Існують різні типи сезонної алергії у котів, і кожен кіт може реагувати на один алерген інакше, ніж на інший

Сезонна алергія може турбувати не лише людей, а й котів. Вони також реагують на пилок, плісняву та інші подразники в повітрі. Проте власникам важливо вчасно помітити симптоми та надати улюбленцю необхідну допомогу. PetMD розповідає, як проявляється алергія у котів та що потрібно робити.

Як розпізнати алергію у кота?

Існують різні типи сезонної алергії у котів, і кожен кіт може реагувати на один алерген інакше, ніж на інший. Сезонна алергія та пов'язані з нею симптоми зазвичай вперше проявляються у віці 1-3 років, починаючи з весняних і літніх місяців, але потім виникають цілий рік, поступово погіршуючись з віком кота.

На відміну від людей, у котів сезонна алергія зазвичай не супроводжується сльозотечею та набряком очей. Найпоширенішим симптомом є свербіж, який призводить до розчухування, а у котів це зазвичай супроводжується ще й лишаєм. Основні симптоми, які можуть вказувати на алергічну реакцію:

Випадіння шерсті – часто на шиї, біля основи вух, основи хвоста або в паху та симетрично вздовж спини. Скоринки, струпи або подразнена шкіра. Вушні інфекції – часто супроводжуються запаленням вух. Еозинофільний наліт – червонувато-жовте, виразкове, свербляче та потовщене ураження на паху або стегнах. Непрохідна виразка – запальне ураження, часто дископодібної форми, що спостерігається на губах або шкірі. Еозинофільна гранульома – жовтувато-рожеве, опукле, лінійне ураження, що спостерігається на задніх кінцівках.

Що робити, якщо у кота алергія?

Якщо ви помітили ознаки алергії у свого кота, варто звернутися до ветеринара для встановлення точного діагнозу. Ваш ветеринар може провести серію тестів, спрямованих на виключення інших причин.

Оскільки у вашої кішки можуть бути ще й вторинні інфекції, ветеринар також може провести обстеження вух та шкіри на наявність кліщів, грибків та бактерій. Якщо інфекція або ураження досить серйозні, може знадобитися взяття посівів або навіть біопсія шкіри. Проте будь-яке лікування повинен призначати ветеринарний лікар.