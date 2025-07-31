Коти, які занадто швидко ковтають їжу, можуть її зригувати

Блювання у котів – поширене явище, яке не завжди свідчить про серйозну хворобу. Проте важливо розуміти, коли це нормально, а коли варто негайно звернутися до ветеринара. VetHelpDirect розповідає, що робити, коли кіт блює.

Що робити, якщо ваш кіт блює?

Якщо ваш кіт блював один чи два рази, але загалом виглядає здоровим, приберіть його їжу на кілька годин, а потім годуйте невеликою кількістю легкозасвоюваної їжі або кормом, призначеним ветеринаром. Забезпечте йому постійний доступ до невеликої кількості води. А через 24 години поверніться до свого звичайного розпорядку дня.

Коли вам варто турбуватися про кота?

Найкраще звернутися до ветеринара, якщо ваш кіт:

Продовжує неодноразово блювати. Не може стримувати воду. Млявий або апатичний. Має бліді, сухі, холодні або жовті ясна. Має діарею разом із блювотою. Міг з'їсти щось незвичайне. Має відоме супутнє захворювання, таке як діабет або захворювання нирок. Має кров у блювотних масах.

Що може бути причиною блювоти у мого кота?

Шерсть

Коти часто ковтають шерсть під час грумінгу. Якщо вона збивається в грудки, це може подразнювати шлунок, що зрештою може призвести до блювоти. Якщо ваш кіт часто блює волосяними грудками, ваш ветеринар може запропонувати лікування або дієти для зменшення накопичення шерсті та регулярне вичісування вашої кішки, щоб зменшити її обсяг.

Занадто швидке харчування

Коти, які занадто швидко ковтають їжу, можуть її зригувати. Якщо у вас кілька котів, переконайтеся, що у вас є окремі миски для годування в різних місцях, щоб зменшити конкуренцію. Спробуйте давати сухий корм у спеціальних тарілках, які будуть сповільнювати процес споживання їжі.

Кіт з’їв забагато за один раз

Коти природно їдять невеликі кількості корму та часто. Хоча це не завжди практично, фахівці рекомендують годувати кота 5 разів на день невеликими порціями. А якщо кіт з’їсть занадто багато, сухі гранули можуть увібрати рідину у шлунку та набухнути, що може викликати блювоту.

Вживання зіпсованої їжі або полювання

Як і ми, коти можуть бути вразливими до бактерій, зіпсованої їжі чи чогось, що вони підхопили. Це може призвести до подразнення шлунка.

Більш серйозні причини блювоти у котів

Проковтування сторонніх тіл

Коти більш вибагливі щодо того, що вони їдять, ніж собаки, але іноді кіт може з’їсти нитку або вату, що може спричинити травму кишківника.

Вживання певних токсинів

Деякі коти люблять гризти траву. А якщо котам нудно, вони можуть їсти кімнатні рослини, такі як дифенбахія та лілії, які є отруйними. Проконсультуйтеся з ветеринаром, перш ніж приносити нові рослини до свого будинку чи саду.

Котам також подобається смак антифризу, але він особливо токсичний для них. Тому краще тримайте пляшки в надійному місці. Блювання, підвищена спрага, млявість та відсутність апетиту можуть бути ознаками проковтування. Негайно зверніться до ветеринара, якщо підозрюєте що ваш кіт проковтнув антифриз.

Харчова алергія

Не всі корми можуть підійти вашому улюбленцю, і будь-яка зміна раціону повинна бути повільною, щонайменше тиждень. Також вважається, що деякі коти можуть мати алергію на певні білки в продуктах. Якщо ваш ветеринар підозрює це, він може порекомендувати гіпоалергенну дієту.

Паразити

Паразити також можуть бути причиною блювоти. Проте варто пам’ятати, що краще проконсультуватися з ветеринаром, щоб він призначив аналізи та лікування.

Рак

Дві найпоширеніші пухлини, що вражають шлунок і кишківник – це лімфома та аденокарцинома. Вони можуть спричинити втрату ваги чи апетиту, а також блювоту. Вік, стан кота, розташування пухлини, тяжкість захворювання впливатимуть на варіанти лікування.