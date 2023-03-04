Денис Шмигаль на конференції United for Justice у Львові розповів про складові механізму виплати репарації

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль назвав основні складові механізму виплати репарацій. Про це він розповів на конференції United for Justice, яка 4 березня відбувається у Львові.

За його словами, робота над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, триває.

«Спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій буде базуватися на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами. У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи», – сказав глава уряду.

Серед них:

міжнародний реєстр збитків;

компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків;

компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування;

механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень.

За підсумками конференції United for Justice у Львові мають підписати угоду про створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії. За даними МЗС України, коаліція зі створення спецтрибуналу для Росії нараховує вже 29 держав.