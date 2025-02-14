Колишній прокурор, а нині директор «Дрогобичтеплоенерго» втік від поліції під час затримання

У четвер, 13 лютого, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводили заходи щодо затримання директора комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міськради, депутата міськради 43-річного Володимира Дзерина. Йому вдалося втекти. Станом на 14 лютого його розшукують.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, директора комунального підприємства, депутата міськради викрили на організації системи відкатів. Під час затримання йому вдалося втекти на автомобілі, при цьому він здійснив наїзд на працівника поліції.

«Наразі проводяться заходи для встановлення його місця перебування та затримання», – повідомили в ДСР 14 лютого. Більше подробиць справи обіцяють повідомити згодом.

Відповідно до декларації 2023 рік, директор КП «Дрогобичтеплоенерго» Дрогобицької міськради Володимир Дзерин володіє автомобілем Hyundai Sonata 2015 року випуску, квартирою у Дрогобичі, а також у співвласності з батьком ще одною квартирою в райцентрі. Річний дохід Дзерина склав близько 234 тис. грн. Це заробітна плата у Дрогобицькій РДА та в КП «Дрогобичтеплоенерго».

Раніше він працював спеціалістом відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міськради, старшим слідчим у Львівській обласній прокуратурі, прокурором Дрогобицької міжрайоної прокуратури. Також Володимир Дзерин є депутатом Дрогобицької міськради від партії «Пропозиція».