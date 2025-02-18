Володимира Дзерина затримали після втечі від поліцейських

У вівторок, 18 лютого, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції розшукали директора комунального підприємства «Дрогобичтеплоенерго», депутата Дрогобицької міськради 43-річного Володимира Дзерина, якому вдалося втекти під час затримання 13 лютого. Він переховувався у Стебнику, де його і затримали після п’яти днів пошуків.

Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, депутата підозрюють у організації системи відкатів під час закупівлі теплової енергії.

«Посадовець налагодив систему відкатів за безперешкодне укладання та розрахунки за договорами купівлі-продажу теплової енергії для потреб бюджетних установ одного з районів області. Щомісячна сума неправомірної вигоди становила 6% від вартості поставленого тепла», – йдеться в повідомленні ДСР.

Правоохоронці задокументували факт одержання депутатом, який обіймає посаду директора підприємства, від представника комерційної структури 70 000 гривень. Під час затримання 13 лютого керівник комунального підприємства чинив опір працівникам поліції та, збивши правоохоронця, втік на власному авто. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за умисне заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському (ч. 2 ст. 345 ККУ).

Депутата-втікача затримали в Стебнику

Також втікачу заочно повідомили про підозру в хабарництві (ч. 3 ст. 368 ККУ). 18 лютого поліцейські розшукали автомобіль та самого втікача й затримали його в місті Стебник. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, директору «Дрогобичтеплоенерго», депутату Дрогобицької міськради Володимиру Дзерину вдалося втекти під час заходів щодо його затримання.

Раніше Дзерин працював спеціалістом відділу правового забезпечення виконавчого комітету Дрогобицької міськради, старшим слідчим у Львівській обласній прокуратурі, прокурором Дрогобицької міжрайоної прокуратури. За скоєне підозрюваному може загрожувати до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.