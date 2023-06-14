Юрій Моклиця пішов на службу в ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення

Депутат Луцької міськради від партії «Європейська Солідарність» Юрій Моклиця написав заяву про складання депутатського мандата. Він пояснив, що не може наразі ефективно виконувати свої обов'язки депутата, оскільки від перших днів війни служить в ЗСУ.

Про своє рішення Юрій Моклиця повідомив виданню «Конкурент». Зі слів депутата, на війні він перебуває вже 15 місяців, через що фізично не може виконувати свої обов'язки депутата. Тож його «мучить совість», адже хтось інший міг би працювати в цей час на користь громади на його місці.

«Ще перших півроку-рік можна було мати сподівання, що воно десь от-от закінчиться, а зараз я вже розумію, що це ще історія буде довго тривати. Ну, я так бачу це. Відповідно, сенсу гратися в "от-от" вже немає, тому я вирішив все ж таки цей крок зробити», – розповів Юрій Моклиця.

Юрій Моклиця зауважив, що не було ніякого тиску ззовні, це винятково його рішення. Також він додав, що вже написав заяву про складання депутатського мандата і відправив її до Луцькради рекомендованим листом.

Зазначимо, що Юрій Моклиця приєднався до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Цивільні знання та навички дали йому можливість бути корисним як артилерійський розвідник – під час військової служби Юрій Моклиця розробив разом з командою програмне забезпечення для визначення місцеперебування ворожих цілей.

Додамо, що 41-річний Юрій Моклиця з грудня 2015 по березень 2017 року був заступником луцького міського голови Миколи Романюка. У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії «Європейська солідарність», однак посів третє місце в окрузі. У 2020 році був обраний депутатом від партії «Європейська солідарність» до міськради, де був головою фракції.