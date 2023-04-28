Депутата Валерія Зінкевича помітили на елітному курорті Куршевель у Франції

Депутат Володимирської міськради від партії «Сила і честь» Валерій Зінкевич достроково склав повноваження після скандалу з відпочинком у Куршевелі. Депутата, який перебував на елітному курорті під час новорічних свят, помітив журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Валерій Зінкевич пояснив, що мав право виїжджати за кордон, оскільки він знятий з військового обліку через інвалідність, але згодом вирішив скласти повноваження, аби «не було зайвих розмов».

Як повідомила прес-служба Володимирської міської ради, рішення про дострокове припинення повноважень депутата Валерія Зінкевича прийняли на сесії у п'ятницю, 28 квітня. Заяву про складання мандату Валерій Зінкевич написав за чотири дні до цього, 24 квітня. У документі йдеться, що чоловік більше не може виконувати свою роботу «у зв'язку зі станом здоров'я».

Нагадаємо, депутат Валерій Зінкевич потрапив у поле зору журналістів «Української правди» на елітному курорті Куршевель у Франції під час новорічних свят. Тоді депутат у телефонній розмові відмовився пояснювати причину поїздки, бо він начебто він не знав, з ким саме говорить.

Згодом у коментарі ВСН Валерій Зінкевич пояснив, що виїжджав за кордон «на законних підставах», бо був знятий з військового обліку через довічну інвалідність. Також пояснив, що через два місяці знову має їхати за межі України на операцію, тому вирішив скласти повноваження депутата, аби «не було зайвих розмов».

«Якщо я зараз зроблю їх [документи], поїду на лікування, то потім знову говоритимуть, що я якимись методами виїжджаю за кордон. Я не хочу такого, тим більше, не маю здоров'я, тому, можливо, краще ухвалити таке рішення, щоб не було зайвих розмов знову, що я щось купив чи зробив документи для виїзду, щоб я не підставляти партію», – зазначив Валерій Зінкевич.

Додамо, що 52-річний Валерій Зінкевич обирався у Володимирську міську раду від партії «Сила і честь». В партії, до слова, відпочинок свого представника засудили, бо «керівництво партії ніколи не схвалювало і не схвалює подібні поїздки депутатів». Водночас зазначили, що він нічого не порушив, оскільки мав право виїжджати за кордон під час воєнного стану, бо він знятий з військового обліку.