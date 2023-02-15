Чоловік працює у відділі інформаційної політики Чортківської міськради

Поліція почала розслідування через чиновника із Чорткова Олександра Шликова, який залишився закордоном після офіційного візиту делегації міськради у Швецію. Відомо, що під час повернення в Україну чоловік сказав, що хоче провести трішки часу зі своєю сім'єю, яка наразі живе закордоном. Чортківський міський голова Володимир Шматько протягом десяти днів переконував чоловіка повернутись, але оскільки той так і не приїхав, мер публічно розповів про ситуацію.

Відеозвернення Володимир Шматько опублікував у вівторок, 14 лютого. За його словами, делегація від міськради їздила з гуманітарною місією у Швецію. Після цього чиновники поїхали у Латвію на запрошення української діаспори.

З цієї поїздки не повернувся головний спеціаліст відділу інформаційної політики Чортківської міської ради Олександр Шликов. Перебуваючи на шляху додому, в Польщі, він пояснив, що хоче провідати свою сім'ю, яка наразі перебуває за кордоном. Однак досі до України він так і не приїхав.

«Де зараз перебуває Олександр, я не знаю, але десять днів ми намагалися його з командою запитати «коли ти повернешся, бо ти порушив правила повернення з-за кордону». Він повідомив, що він зараз з сім’єю, яка потребувала з ним зустрічі. Коли повернеться? Сказав мені, що незабаром. Відповідно, десять днів ми почекали, а далі правоохоронні органи своєю справою будуть займатися, я вірю, що справедливість буде встановлена», – зазначив мер міста.

У коментарі «Суспільному» речник поліції Тернопільщини Сергій Крета підтвердив, що щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 332 ККУ (незаконний перетин кордону). Деталі з'ясовує поліція, підозр наразі нікому не вручали.