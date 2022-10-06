Олександр Кулаков був позаштатним радником голови облради та не отримував зарплату

Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад звільнив свого радника з гуманітарних питань Олександра Кулакова після скандалу з відпочинком у Туреччині. Чоловік наприкінці вересня відпочивав на морі разом з дружиною та двома дітьми. Фотографіями з відпочинку активно ділилась дружина Олександра Кулакова Ірина. Своє перебування у Туреччині чоловік пояснював робочими питаннями, втім, голова облради пояснив, що не уповноважував його на цю поїздку. Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення виїзд за кордон для чоловіків призовного віку заборонений.

Про своє рішення голова Волинської обласної ради Григорій Недопад повідомив у четвер, 6 жовтня. Він зазначив, що про поїздку Олександра Кулакова дізнався з соцмереж.

«Я не уповноважував його на цю поїздку і про його перебування в Туреччині, як і усі ви, дізнався із соціальних мереж. Враховуючи цю обставину, а також суспільний резонанс, 5 жовтня мною підписано розпорядження про позбавлення Олександра Кулакова повноважень громадського радника з питань гуманітарної допомоги», – зазначив він.

Олександр Кулаков був позаштатним радником з питань гуманітарної допомоги та не отримував оплати за свою роботу. Григорій Недопад додав, що радник проявив себе ефективно: завдяки його роботі залучили велику кількість міжнародної допомоги.

«Проте попередні заслуги не повинні бути амністією для прикриття сумнівних вчинків. Не втрачаємо єдності, працюємо далі. У нас пріоритетна мета – перемога», – підсумував Григорій Недопад.

Додамо, що на відпочинку в Туреччині Олександр Кулаков перебував з дружиною Іриною та дітьми. Саме вона публікувала спільні фото з відпочинку в Instagram stories. Журналістам «Конкурента» він пояснював, що приїхав у Туреччину з гуманітарних питань.

«Зараз є величезна потреба у зимовій військовій формі. Тут виготовляють форму високої якості та за помірну ціну. Хочемо взяти зразки та домовитися про поставки в Україну. Попутно на декілька днів привіз дітей до моря», – пояснював посадовець.

Додамо, з 2020 року Олександр Кулаков обіймає посаду директора Волинського центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх». В вересні цього року його перепризначили на цю ж посаду, щоправда, наразі він працює у статусі тимчасового виконувача обов'язків директора.