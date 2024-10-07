31-річний Артем Дмитрук, який втік за кордон, є священником Московського патріархату

У понеділок, 7 жовтня, нардеп-втікач Артем Дмитрук о 9:00 голосував онлайн на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка» й зазначає, що у засіданні також брали участь правоохоронці. Зокрема, представники Офісу генпрокурора, САП та Нацполу. Голова «Голки» Ірина Федорів надіслала запит до комітету, щоб з'ясувати, у яких голосуваннях брав участь Артем Дмитрук, та чи хтось поцікавився в нього, як вдалося втекти за кордон перед оголошенням підозри у нападі на військового.

«Про те, що Дмитрук голосував онлайн, мені підтвердили два народних депутати, які є членами комітету. На онлайн-колі були правоохоронці. Ми у них запитались, за що голосував Дмитрук. Ми очікуємо на відповідь. », – сказала ZAXID.NET Ірина Федорів.

Вона додає, що Артема Дмитрука з невідомих причин не виключили з комітету. Інформацію про позачергове засідання комітету з питань правоохоронної діяльності опублікували на сайті Верховної Ради. Результатів голосування наразі не оприлюднили.

P.S. Згодом «Голка» опублікувала постанову Верховної Ради, в якій йдеться про виключення Дмитрука з комітету. Автором постанови є депутат Давид Арахамія.

Нагадаємо, що 31-річний Артем Дмитрук втік за кордон стало 24 серпня. ДБР наступного дня розпочало розслідування щодо втечі нардепа. «Українська правда» 26 серпня повідомила, що депутат пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка». ДБР 29 серпня оголосило Дмитрука в розшук, а Печерський рай суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Офіс генпрокурора 26 вересня повідомив, що правоохоронці встановили, де перебуває Дмитрук і готують екстрадицію.

Журналісти Bihus.Info 3 жовтня повідомили, що Дмитрук мешкає у Лондоні й ретельно з сім'єю готувався до втечі. Розслідувачі розповіли, як встановили деталі втечі нардепа.

Додамо, що Артем Дмитрук є антивакцинатором та іподияконом Московського патріархату. Він листувався зі священником Сергієм Чертиліним, причетним до мережі ФСБ в Україні. Також Дмитрук має підозру у нападі на правоохоронця та військового і спробу вкрасти зброю.