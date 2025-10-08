Підозрюваний депутат - Микола Мороз

Правоохоронці Тернопільщини завершили слідство і передали до суду справу депутата селищної ради з Вишнівця. Посадовець організував незаконну схему зняття чоловіків з військового обліку через один з районних територіальних центрів комплектування, повідомили в прокуратурі. За інформацією «Української правди», підозрюваний – депутат Вишнівецької селищної ради від партії «Довіра» Микола Мороз.

За даними слідства, депутат селищної ради, пообіцяв знайомому виключити його з військового обліку. Посадовець запевнив, що особисто знає керівників районного ТЦК та СП і зможе посприяти у виготовленні необхідних документів.

Свої послуги Микола Мороз оцінив у 8,5 тис. доларів. Після того як він би отримав гроші за відпрацьованою схемою ТЦК мав би видавати липові медичні довідки про непридатність до служби та на їх підставі незаконно знімати чоловіків з обліку.

У червні 2025 року при одержанні 4,5 тис. доларів – половини від вказаної суми, депутата затримали. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 242 тис. грн, яку підозрюваний вніс.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо депутата за ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує штраф до 93,5 тис. грн або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.