Депутати Львівської міськради Вікторія Христенко, Володимир Лучишин та Андрій Закалюк ініціюють створення у Львові стратегії безпечного дитинства. Відповідне звернення вони подали після проведення дослідження на тему сексуального насилля, яке виявило, що 23% українців стикались з сексуальним насиллям чи домаганнями у дитинстві.

Відповідне звернення до мера Львова депутатка Вікторія Христенко озвучила на сесії міської ради 25 листопада. За словами депутатки «Голосу», цифри, що стали відомі внаслідок всеукраїнського дослідження на тему сексуального насилля вражаючі. 24 листопада дослідження, проведене дослідницькою агенцією Fama, презентував Центр гідності дитини УКУ.

В дослідженні йшлося про те, що 23% українців пережили сексуальне насильство та/або домагання в дитинстві, 4% українців пережили зґвалтування, 60% жертв нікому не сказали про те, що трапилося.

«Це означає, що потенційно у кожному класі чи садочковій групі є жертви сексуального насильства, і вони, можливо, є тут, у цьому залі», – наголосила Вікторія Христенко.

Депутатка навела й інші цифри, зокрема про те, що 42% опитаних вперше дізнались про секс від друзів, а 17% від батьків, однак 93% визнали, що хотіли б дізнатися таку інформацію від батьків. Також 52% покладають відповідальність за статеве виховання на педагогів. 46% українців хотіли б сексуальну освіту у школах для дітей ще до 8 років, 80% – для дітей від 9 років та 92% для дітей від 14 років.

«Це ж саме дослідження показало можливу модель статевого виховання, яку окреслили самі респонденти», – вважає вона.

Відтак автори звернення, Вікторія Христенко («Голос»), Володимир Лучишин і Андрій Закалюк («Самопоміч»), закликали сформувати робочу групу по напрацюванню стратегії безпечного дитинства в місті, залучаючи Центр гідності дитини. Потрібно розробити міські політики безпеки для всіх, хто працює з дітьми і потенційно може зіткнутися з жертвою. Впровадити тренінги з безпеки дитинства у форматі обов’язкових перед тим, як розпочати навчальний рік, також розробити інструктажі з безпеки для дітей та батьків. Також закликали закласти в бюджет на 2022 рік створення Зелених кімнат мінімум у двох районах міста.

«Центр активно працює над можливість навчання для всіх, хто працює з дітьми, ми прагнемо, щоб кожна освітня установа мала політики безпеки та шлях їх імплементації. А вже навесні ми запустимо перший онлайн курс з превенції сексуального насильства над дітьми», – каже Христина Шабат, керівниця Центру гідності дитини УКУ.