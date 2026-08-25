Петиція щодо обмежень для закладів секс-індустрії не набрала голосів депутатів

Депутати Львівської міськради на засіданні у вівторок, 25 серпня, розглянули електронну петицію «Про перенесення закладів секс-індустрії поза межі центральної частини міста Львова», яку ініціював львівський священник УГКЦ Юрій (Юстин) Бойко. У підсумку її не підтримали (за проголосували лише 23 депутати із необхідних 33), зокрема, через юридичні застереження.

Зареєстрована 6 травня петиція щодо перенесення закладів секс-індустрії поза межі центральної частини міста Львова за два дні зібрала необхідні для розгляду 500 голосів.

Занепокоєння та обурення підписантів петиції викликало те, що на площі Ринок та прилеглих вулицях «функціонують заклади інтимного та відверто аморального характеру (зокрема секс-шопи та подібні об’єкти)». І саме цими центральними вулицями міста регулярно проходять похоронні процесії українських воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність України.

«Поєднання жалобних церемоній із присутністю подібних закладів є неприйнятним з моральної, етичної та суспільної точок зору і принижує гідність як загиблих, так і живих», – йдеться в тексті петиції.

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З метою захисту суспільної моралі, збереження гідності міського простору і виявлення належної пошани до загиблих захисників України автор петиції просив розглянути питання про перенесення закладів секс-індустрії (зокрема секс-шопів, секс-барів, ерос-барів та подібних об’єктів) за межі центральної історичної частини міста Львова, розробити та затвердити чіткі нормативні обмеження щодо розміщення подібних закладів у межах центральної частини міста, визначити території, де функціонування таких закладів буде допустимим з урахуванням містобудівних, етичних та соціальних критеріїв.

Під час обговорення в сесійній залі депутатка від «Європейської солідарності» Оксана Маруняк поцікавилася юридичними механізмами реалізації передбачених петицією обмежень. «Чи маємо ми на це юридичне право?», – запитала вона. Натомість лідер фракції «Європейської солідарності» Петро Адамик заявив, що у центрі Львова немає закладів секс-індустрії.

Директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич зазначила: «Наприклад, у законодавстві, яке стосується реалізації алкогольних і тютюнових виробів, є чіткі обмеження щодо розмішення таких закладів торгівлі. Тобто, на рівні законодавства такі обмеження створити можна. Щодо того, чи можемо ми це зробити на місцевому рівні – то ні».

ZAXID.NET також публікує поіменне голосування депутатів Львівської міської ради за петицію священника Юрія Бойка.

Священник Юстин Бойко зреагував на відмову депутатів підтримати петицію. «Депутати за бордель! Так, на жаль, і виглядає тепер жалюгідний образ “святої” Галичини!», – зазначив Юстин Бойко. Він також отрилюднив відкритий лист до депутатів за результатами голосування.