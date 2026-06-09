Угорський парламент одноголосно підтримав скорочення зарплат депутатів

У понеділок, 8 червня, Національні збори Угорщини одноголосно ухвалили законопроєкт про зниження зарплат депутатів і скорочення державної підтримки фракцій. Про це повідомило угорське видання Telex.

Керівна партія «Тиса» подала відповідний законопроєкт 28 травня, а прем’єр-міністр країни Петер Мадяр одразу після парламентських виборів пообіцяв, що новий уряд покладе край розтраті коштів, а державна підтримка депутатів і фракцій буде суттєво скорочена шляхом внесення змін до Закону про Національні збори.

8 червня цей законопроєкт підтримали 189 депутатів, ще дев’ять парламентарів не голосували.

Після внесення змін до закону заробітна плата угорських депутатів перевищуватиме середню зарплату по країні у 1,8 раза замість коефіцієнта 3. Наразі щомісячна базова зарплата депутатів Національних зборів становить майже 2,2 млн форинтів (5 300 доларів), а після змін – близько 1,3 млн форинтів (3 200 доларів) без урахування податків.

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Як писав ZAXID.NET, на початку червня новий уряд Угорщини розблокував понад 40 млрд євро відшкодувань для країн Євросоюзу, які передавали Україні озброєння із власних запасів.