Депутати від президентської фракції «Слуга народу» ініціюють зміни в законодавство, які мають спростити процедуру звільнення з посади уповноваженого із захисту державної мови. Авторами відповідного законопроекту стали 29 народних депутатів від цієї фракції.

Попри те, що законопроект зареєстрували ще 22 листопада, на його ризики звернули увагу 25 листопада. Заяву з цього приводу опублікував рух «Мова об’єднує».

Автори заяви повідомили, що в День української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, одіозний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський оприлюднив провокаційне відеозвернення із закликом звільнити з посади уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя і змінити закон, який захищає Уповноваженого від можливості свавільного звільнення.

«Закон про мову передбачає, що Уповноважений, хоча й призначається урядом, але здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб і не може бути звільнений без належних підстав. Але 22 листопада “слуги народу” зареєстрували законопроект №6336, співавторами якого разом з Бужанським стали одіозні члени президентської фракції Данило Гетманцев, Юлія Гришина, Євгеній Брагар, Галина Третьякова та інші – загалом 29 депутатів. Цей законопроект вносить зміни в закони про мову і про Кабінет міністрів, дозволяючи уряду в будь-який момент знімати уповноваженого за “незадовільний звіт” чи просто “за поданням прем’єр-міністра”. Тобто інституцію, покликану контролювати виконання закону в тому числі посадовцями уряду та інших органів влади, “слуги народу” хочуть зробити цілковито залежними від цих самих посадовців», – наголосили автори заяви.

У русі «Мова об’єднує» також зазначили, що проходження законопроекту в парламенті вже супроводжується безпрецедентними маніпуляціями. Зокрема, було змінено головний комітет, який має його розглядати. Спершу на сайті парламенту головним було вказано гуманітарний комітет, який спеціалізується на мовній політиці. Але тепер головним визначено комітет з організації державної влади, голова якого Андрій Клочко також є співавтором цього законопроекту. Крім того, згідно з заявою руху «Мова об’єднує», документ хочуть розглянути на комітеті у форсованому темпі вже 1 грудня, не чекаючи експертних висновків, на подання яких регламент Верховної Ради дає три тижні.

У зв’язку з цим рух «Мова об’єднує» оприлюднив вимогу до фракції «Слуга народу» публічно засудити законопроект 6336 і забезпечити його зняття з розгляду парламенту. Крім того, автори заяви вимагають Від парламентського комітету з організації державної влади відмовитися від намірів форсованого протягування цього законопроекту, розглянути його лише після отримання всіх експертних висновків і ухвалити рішення про недоцільність включення цього документа до порядку денного сесії.

«Якщо ці кроки не будуть зроблені, ми змушені будемо закликати людей, вийти з 1 грудня на протест на захист свого права на мову», – попередили автори заяви з руху «Мова об’єднує».