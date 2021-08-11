Загальна площа відчуджених квартир – 161 кв. м

Івано-Франківська прокуратура повідомила про підозру державній реєстраторці за незаконну реєстрацію права власності на дві квартири в новобудові. Посадовиці, яка за сумісництвом є депутаткою однієї з селищних рад, загрожує до шести років позбавлення волі. Загальна площа відчужених квартир – 161 м2, повідомили у прес-службі прокуратури.

Прокуратура встановила, що у квітні 2021 року 30-річна державна реєстраторка внесла завідомо неправдиві відомості до Держреєстру речових прав на нерухоме майно та незаконно зареєструвала право власності на дві квартири у Івано-Франківську.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця Івано-франківської обласної прокуратури Іванна Федик, державна реєстраторка незаконно зареєструвала право власності на дві квартири у будинку, який ще не був введений в експлуатацію. Йдеться про новобудову в житловому комплексі River Park на вулиці Галицькій. Загальна площа відчужених квартир – 161 м2.

«За результатами проведених слідчих та процесуальних дій, за погодженням з керівником Івано-Франківської обласної прокуратури державній реєстраторці, яка одночасно є депутатом однієї з селищних рад, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Якщо вина держреєстраторки підтвердиться, їй загрожує до шести років з позбавлення волі.