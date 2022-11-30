37-річна Юлія Льовочкіна була депутаткою Верховної Ради кількох скликань

Народна депутатка від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Юлія Льовочкіна склала повноваження. Своє рішення вона пояснила «сімейними обставинами».

Про те, що Юлія Львовчкіна вирішила достроково скласти мандат повідомила у середу, 30 листопада, повідомила прес-служба депутатки, передає «Чесно».

«Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень», – йдеться в повідомленні прес-служби Льовочкіної.

37-річна Юлія Льовочкіна – сестра колишньгого голови Адміністрації президента Сергія Льовочкіна, була депутаткою Верховної Ради кількох скликань, членкинею «Партії Регіонів», «Опозиційного блоку» та «Опозиційної платформи – За життя». У 2019 році стала народною депутаткою IX скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя». У Верховній Раді вона була заступницею голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Згідно з аналітикою руху «Чесно», за чотири роки вона жодного разу не виступала у ВРУ.

Зазначимо, що через проросійську діяльність за рішенням суду з вересня в Україні остаточно заборонена діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».