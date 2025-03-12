Правоохоронці оголосили підозру депутатці селищної ради на Рівненщині, яка умисно внесла недостовірні дані до щорічних декларацій. Посадовиця приховала інформацію про майно на 7,8 млн грн.

Як повідомила 12 березня пресслужба прокуратури області, 48-річна депутатка селищної ради у Рівненському районі умисно внесла недостовірні дані до щорічних декларацій за 2022 і 2023 роки. Вона не вказала, що має у власності кілька земельних ділянок та ряд об’єктів нерухомості. Загалом йдеться про майно вартістю понад 7,8 млн грн.

Слідчі оголосили посадовиці про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації, що відрізняється від достовірної на понад 2000 прожиткових мінімумів). Санкція статті передбачає штраф або до двох років позбавлення волі.

Додамо, що на початку лютого 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у голови Млинівської селищної ради майно на 5,8 млн грн, яке він не міг придбати за свою зарплату. Слідчі звернулися до суду з позовом про конфіскацію будинку, землі, вантажівки та катера посадовця в дохід держави.