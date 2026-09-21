Депутатка займається підприємництвом

Депутатку Ванчиковецької сільської ради Чернівецького району Аліну Паскар суд оштрафував за неправдиві дані в декларації за 2024 рік. Обраниця не внесла в документи шість земельних ділянок та комерційну будівлю. Про це йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 15 вересня.

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Слідство встановило, що депутатка сільради навмисно внесла недостовірні дані про об’єкти нерухомості. Зокрема, не вказала, що вона або її сім’я володіє шістьма ділянками загальною площею понад 3 га. Також не внесла дані про комерційне приміщення площею 139,6 м2 для надання медичних та косметологічних послуг.

Загалом, обвинувачена не зазначила в декларації нерухомість на загальну суму 4,2 млн грн. У суді Аліна Паскар визнала себе винною та підтвердила, що дійсно не вказала згадані ділянки й будівлю в декларації.

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Суд визнав депутатку винною та призначив їй штраф у розмірі 68 тис. грн. Також Аліну Паскар позбавили права обіймати посади в органах місцевого самоврядування на 1 рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що за даними сайту сільради села Ванчиківці, Аліна Паскар – безпартійна, займається підприємництвом.