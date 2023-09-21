В ніч на 21 вересня російські військові обʼєкти в окупованому Криму були атаковані десятками безпілотників. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Перші вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також вибухи чули в інших населених пунктах, зокрема в місті Саки, Євпаторії, Джанкої і Балаклаві.

За різними даними, над Кримом було помічено від 20 до 40 безпілотників. Місцеві Telegram-канали пишуть, що це наймасовіша атака українських дронів за весь час.

Повідомлялось, що в районі військових аеродромів «Бельбек» і «Саки» працював зенітно-ракетний комплекс серії «Панцир».

Загалом повідомлення про вибухи зʼявлялись до 02:00. Інформації про наслідки вибухів наразі немає, Генштаб ЗСУ поки що цю інформацію не коментував.