За інформацією Служби безпеки України, з 20 ракетних ударів, які російські воєнні злочинці завдають по Україні, один припадає на військовий об'єкт, решта – влучають у цивільну інфраструктуру. Відповідну інформацію СБУ опублікувала в неділю, 21 серпня.

«За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звіряче обличчя Кремля – тисячі загиблих українців, знищені домівки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки наголосила, що жоден кривавий злочин російських терористів не залишиться без справедливого покарання.

Нагадаємо, вночі 21 серпня окупанти випустили п’ять ракет по Одещині, дві з яких збили сили протиповітряної оборони, а решта три влучили в сільськогосподарське підприємство і в зерносховище.

17 і 18 серпня росіяни вдарили по двох гуртожитках у Харкові. Внаслідок цих варварських злочинів загинули щонайменше 24 людини.