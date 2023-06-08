Директора київського «Гідропарку» спіймали на хабарі

Столичні правоохоронці викрили директора комунального закладу парк культури та відпочинку «Гідропарк», який вимагав хабар за розміщення дитячих каруселей у парку. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця. З відкритих даних відомо, що керівником «Гідропарку» є Олександр Осадчук.

7 червня його затримали під час одержання вказаної суми за (ч. 3 ст. 368 ККУ). Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.