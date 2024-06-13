Директор Сокальської районної лікарні Роман Швед

Директор Сокальської районної лікарні Роман Швед оприлюднив декларацію про свої доходи у 2023 році. Він має спільний бізнес із депутатом ЛОР Олегом Фенчичем, який є лікарем у цій лікарні. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році сімейні доходи подружжя перевищили мільйон гривень. Роман Швед отримав 452 тис. грн у Сокальській центральній районній лікарні, 141 тис. грн від «Львівенергозбут» та 86 тис. грн пенсії. Його дружина Ірина отримала 355 тис. грн зарплати у Сокальській центральній районній лікарні та 42 тис. грн пенсії.

Роман Швед є власником двох житлових будинків – у Сокалі площею 314 м2, а у Бориславі – площа невідома. Директор лікарні із 1988 року має п’ять нежитлових приміщень на Львівщині, але також не вказує їхню площу, у його власності є ще дві земельні ділянки у Сокалі. Вказане майно Роман Швед набув раніше, уже близько 20 років посадовець не купував нової нерухомості.

Директор лікарні їздить на авто ВАЗ 2109 (1988 року випуску). Із посадовцем пов’язані дві компанії: ТзОВ «Ромас», що займається будівництвом і перебуває у стані припинення, та ТзОВ «Агрофірма «Угринів», серед співвласників фірми є також хірург Сокальської лікарні та депутат Львівської облради від «ЄС» Олег Фенчич.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.